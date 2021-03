Da lunedì Toscana, Calabria e Valle d'Aosta in fascia rossa. Lazio arancione da martedì (Di sabato 27 marzo 2021) Si ridisegna la mappa dell'Italia a fasce dopo i nuovi dati sulla pandemia: firmate dal ministro della Salute Speranza le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 29 marzo Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 marzo 2021) Si ridisegna la mappa dell'Italia a fasce dopo i nuovi dati sulla pandemia: firmate dal ministro della Salute Speranza le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 29 marzo

