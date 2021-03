Da luglio 250 euro: come avere l’assegno unico e che succede se si incassa il reddito di cittadinanza (Di sabato 27 marzo 2021) l’assegno unico familiare “arriva il primo luglio, 250 euro al mese con una maggiorazione per i disabili”. Il premier Mario Draghi ieri ha confermato data e importo dell’assegno unico familiare, la misura di sostegno che arriverà il primo luglio. Nei giorni scorsi era sta la ministra Elena Bonetti a delineare le caratteristiche del provvedimento. ” Per le famiglie con figli – aveva spiegato il ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia- la prospettiva è sapere che da luglio partirà l’assegno unico universale, sul quale ritengo io da oggi possiamo investire anche di più di quello che avevamo preventivato”, ha aggiunto. Chi ha diritto all’assegno unico da 25o ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021)familiare “arriva il primo, 250al mese con una maggiorazione per i disabili”. Il premier Mario Draghi ieri ha confermato data e importo delfamiliare, la misura di sostegno che arriverà il primo. Nei giorni scorsi era sta la ministra Elena Bonetti a delineare le caratteristiche del provvedimento. ” Per le famiglie con figli – aveva spiegato il ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia- la prospettiva è sapere che dapartiràuniversale, sul quale ritengo io da oggi possiamo investire anche di più di quello che avevamo preventivato”, ha aggiunto. Chi ha diritto alda 25o ...

