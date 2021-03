Da due anni alla guida senza revisione: fermato a Origgio, gli confiscano l’auto (Di sabato 27 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ha perso la macchina un automobilista che circolava da un paio d’anni sebbene sul veicolo pendesse il fermo amministrativo: gli è stata confiscata, divenendo proprietà dello Stato. Durante un pattugliamento del territorio anti-Covid, l’uomo è stato fermato nella zona boschiva di via Per Cantalupo, a Origgio, dove si spaccia. Da un controllo degli agenti municipali tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 27 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ha perso la macchina un automobilista che circolava da un paio d’sebbene sul veicolo pendesse il fermo amministrativo: gli è stata confiscata, divenendo proprietà dello Stato. Durante un pattugliamento del territorio anti-Covid, l’uomo è statonella zona boschiva di via Per Cantalupo, a, dove si spaccia. Da un controllo degli agenti municipali tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

matteorenzi : Come @ItaliaViva siamo stati decisivi in tutti i passaggi di questa legislatura: chi ci critica non capisce che son… - g_brescia : Solidarietà a @AzzolinaLucia, a cui deve andare il nostro sostegno. Il sottosegretario Rossano Sasso ha un nuovo co… - WeCinema : Week end col cinema: Riflettori su #MatildaDeAngelis e #PietroCastellitto. Appena 25 anni lei quasi 30 lui, sono du… - FrancescA_Hop : Io nn voglio dire nulla ma voi che siete da anni due dei miei artisti preferiti conviene schierarsi con il diavolo… - MariMario1 : RT @PStanig: appena cacciati da panchina a 200m in linea d'aria da casa, da parte di quelli che presumo fossero vigili urbani in borghese -… -

Ultime Notizie dalla rete : due anni MotoGp, l'eredità di Fausto Gresini Perché Fausto agiva prima di tutto per passione, si è lanciato nella Moto2 nel 2010 appena nata, lo stesso ha fatto con Moto3 e MotoE (la formula elettrica in cui ha vinto il titolo due anni fa) e ...

Gli rubano Rolex e li investe/ Napoli, morti i rapinatori: lui indagato per omicidio ... arrestato 28enne MORTI NEL NAPOLETANO: GIALLO RISOLTO Quando due uomini a bordo di uno scooter gli hanno rubato il Rolex minacciandolo con la pistola , Giuseppe Greco , 25 anni, alla guida della sua ...

Riapre dopo due anni e mezzo l'ippodromo di Palermo - Sicilianews24 ‘Santa’: nell’annuario, 87 associazioni cittadine (2) Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo. È stato presentato questa mattina il primo Annuario cittadino. In collegamento Zoom s ...

M5S, ultimatum dei big a Conte: "Se blindi i 2 mandati il partito te lo fai da solo" Benvenuti in Vietnam. Le parole di Beppe Grillo sulla regola dei due mandati, blindata dal garante pentastellato in quanto "pilastro" del M5S, hanno scatenato un terremoto all'interno del Movimento 5 ...

Perché Fausto agiva prima di tutto per passione, si è lanciato nella Moto2 nel 2010 appena nata, lo stesso ha fatto con Moto3 e MotoE (la formula elettrica in cui ha vinto il titolofa) e ...... arrestato 28enne MORTI NEL NAPOLETANO: GIALLO RISOLTO Quandouomini a bordo di uno scooter gli hanno rubato il Rolex minacciandolo con la pistola , Giuseppe Greco , 25, alla guida della sua ...Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo. È stato presentato questa mattina il primo Annuario cittadino. In collegamento Zoom s ...Benvenuti in Vietnam. Le parole di Beppe Grillo sulla regola dei due mandati, blindata dal garante pentastellato in quanto "pilastro" del M5S, hanno scatenato un terremoto all'interno del Movimento 5 ...