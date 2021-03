Cyberpunk 2077, un nuovo leak dell'Epic Games Store anticipa l'uscita di ben 10 DLC gratuiti (Di sabato 27 marzo 2021) Cyberpunk 2077 riceverà dei DLC gratuiti in futuro, questo ci era già stato assicurato da CD Projekt. Tuttavia, quello che non sapevamo era quanti sarebbero stati i DLC in questione, quando sarebbero arrivati e cosa avrebbero introdotto nel gioco base. Il mistero resta, ma un recente leak potrebbe aver svelato in anticipo la natura di alcuni di questi contenuti extra. Ben 10 DLC sono stati scovati poco tempo fa nella pagina Epic Games Store di Cyberpunk 2077. Interpretando i titoli di questi DLC, possiamo supporre che questi aggiornamenti introdurranno alcune delle grandi lacune segnalate da numerosi giocatori, come ad esempio i locali per cambiare pettinatura o i connotati fisici, oppure nuove opzioni di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 marzo 2021)riceverà dei DLCin futuro, questo ci era già stato assicurato da CD Projekt. Tuttavia, quello che non sapevamo era quanti sarebbero stati i DLC in questione, quando sarebbero arrivati e cosa avrebbero introdotto nel gioco base. Il mistero resta, ma un recentepotrebbe aver svelato in anticipo la natura di alcuni di questi contenuti extra. Ben 10 DLC sono stati scovati poco tempo fa nella paginadi. Interpretando i titoli di questi DLC, possiamo supporre che questi aggiornamenti introdurranno alcunee grandi lacune segnalate da numerosi giocatori, come ad esempio i locali per cambiare pettinatura o i connotati fisici, oppure nuove opzioni di ...

Advertising

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077, un nuovo leak dell'Epic Games Store anticipa l'uscita di ben 10 DLC gratuiti. - ilvecchiofaiv : RT @IGNitalia: Un gigantesco leak sembrerebbe aver svelato dieci DLC di Cyberpunk 2077 in uscita tra 2021 e 2022: in arrivo nuovi Cyberware… - PlanetR7_ : Cyberpunk 2077, clamoroso leak sembrerebbe svelare tutti i DLC in uscita: tantissimi contenuti in arrivo? @IGNitalia - RpgBox77 : RT @IGNitalia: Un gigantesco leak sembrerebbe aver svelato dieci DLC di Cyberpunk 2077 in uscita tra 2021 e 2022: in arrivo nuovi Cyberware… - IGNitalia : Un gigantesco leak sembrerebbe aver svelato dieci DLC di Cyberpunk 2077 in uscita tra 2021 e 2022: in arrivo nuovi… -