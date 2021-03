Culle vuote, i dati allarmanti dell’Istat. Meloni: «Così l’Italia scomparirà. La politica si svegli» (Di sabato 27 marzo 2021) La pandemia terremota anche il quadro demografico. Gli ultimi dati dell’Istat fotografano dati da brivido che accentuano un triste fenomeno già in crescita nel nostro Paese. Quello delle Culle vuote. Culle vuote, i dati allarmanti dell’Istat Nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascite dall’unità d’Italia. E un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra. Viene rilevato un calo del 3,8% delle nascite: quasi 16 mila in meno rispetto al 2019. Nel 2020 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini. Mentre i decessi sono aumentati del 17,6%: quasi 112 mila in più rispetto al 2019. Come se fosse sparita la città di Firenze. Meloni: Così ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) La pandemia terremota anche il quadro demografico. Gli ultimifotografanoda brivido che accentuano un triste fenomeno già in crescita nel nostro Paese. Quello delle, iNel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascite dall’unità d’Italia. E un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra. Viene rilevato un calo del 3,8% delle nascite: quasi 16 mila in meno rispetto al 2019. Nel 2020 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini. Mentre i decessi sono aumentati del 17,6%: quasi 112 mila in più rispetto al 2019. Come se fosse sparita la città di Firenze....

Advertising

SecolodItalia1 : Culle vuote, i dati allarmanti dell’Istat. Meloni: «Così l’Italia scomparirà. La politica si svegli»… - blogaccioBlog : @mgmaglie ..sommessamente, a bassa voce, il diritto a stroncarli in grembo potrebbe avere una una qualche incidenza… - Carlito52435567 : @mgmaglie Il covid centra poco, sono anni che le culle sono vuote. La gente è egoista, se hai figli devi fare mille rinunce - Saladino__Italy : @mgmaglie Fomentano misure restrittive,chiusure e poi dicono che le culle vuote non vanno bene. Che imbecilli. - AScarfogliero : i giovani non vivono nell'eterno precariato, i salari sono aumentati, nessuno pensa di riempire le culle vuote con… -