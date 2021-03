Cristiano Ronaldo, infuriato per il gol fantasma: getta la fascia (Di domenica 28 marzo 2021) Cristiano Ronaldo si infuria gettando la fascia e va via, questo accada per un suo gol fantasma. Non c’era la goal line technology, così il capitano del Portogallo si vede annullare il goal nel recupero. Cristiano Ronaldo, il duro sfogo sui social dopo il goal fantasma (Getty Images)CR7 è stato il protagonista sfortunato della finale tra Serbia e Portogallo, la quale era decisiva per Qatar 2022, la gara è terminata con un 2-2. Al 94’ ultimo minuto di recupero il campione della Juventus ha segnato il goal della vittoria. Nessuno degli arbitri si accorge che il pallone è riuscito a superare tutta la linea della porta, purtroppo nelle fasi preliminari dei mondiali non è possibile usare la goal line technology, così il giocatore si è visto ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021)si infuriando lae va via, questo accada per un suo gol. Non c’era la goal line technology, così il capitano del Portogallo si vede annullare il goal nel recupero., il duro sfogo sui social dopo il goal(Getty Images)CR7 è stato il protagonista sfortunato della finale tra Serbia e Portogallo, la quale era decisiva per Qatar 2022, la gara è terminata con un 2-2. Al 94’ ultimo minuto di recupero il campione della Juventus ha segnato il goal della vittoria. Nessuno degli arbitri si accorge che il pallone è riuscito a superare tutta la linea della porta, purtroppo nelle fasi preliminari dei mondiali non è possibile usare la goal line technology, così il giocatore si è visto ...

beinsports_FR : ???? Cristiano Ronaldo ?? Lionel Messi ???? - SkySport : Juve, Pinsoglio: 'Così è nata l'amicizia con Cristiano Ronaldo. E a cena paga sempre lui' - GoalItalia : Cristiano Ronaldo segna al 93', il guardalinee non lo vede ?? Il capitano del Portogallo getta la fascia ed esce da… - Na2sVegas : RT @OthDTS: Karim Benzema x Cristiano Ronaldo - Best duo of all time. • @Cristiano / @Benzema - Mustiusta : RT @DiMarzio: #Ronaldo, gol fantasma al 93° minuto in #SerbiaPortogallo -