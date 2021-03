Covid | Viminale | oltre 109mila controlli nelle ultime 24 ore | Vaccini | Figliuolo | ' Allineati al piano | no disparità tra Regioni'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Viminale

Nelle ultime 24 ore sono oltre 109mila le persone che sono state controllate dalle forze di polizia, nell'ambito delle normative per il rispetto delle norme anti -. Lo rende noto il, spiegando che 1.499 sono state sanzionate mentre 12 denunciate. Intanto il commissario nazionale per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, rassicura sui vaccini : '...... in Toscana e nelle altre regioni in zona arancione rossa per l'emergenza, è necessario il ...anche in Toscana e nelle regioni considerate zona rossa si può scaricare dal portale del: ...Sono 109.122 le persone controllate nelle ultime 24 ore nell'ambito delle verifiche per il rispetto della normativa anti Covid.Di queste, 1.499 sono state sanzionate mentre altre 12 sono state denunci ...Sono 109.122 le persone controllate nelle ultime 24 ore nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle norme anti-Covid. Di queste, 1.499 sono state sanzionate mentre altre 12 sono state denunciate ...