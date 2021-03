Covid Valle d’Aosta, boom di contagi oggi 27 marzo: sono 127 (Di sabato 27 marzo 2021) boom di contagi da coronavirus oggi 27 marzo in Valle d’Aosta: si registrano 125 nuovi casi, ieri erano 57. Secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione non ci sono nuovi decessi, sono 32 i ricoverati in ospedale, 8 dei quali in terapia intensiva (ieri erano 7). I nuovi guariti sono 24. Dall’inizio dell’emergenza il numero di contagi totali sale a 8.998, i decessi sono 420 e i guariti 7.787. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021)dida coronavirus27in: si registrano 125 nuovi casi, ieri erano 57. Secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione non cinuovi decessi,32 i ricoverati in ospedale, 8 dei quali in terapia intensiva (ieri erano 7). I nuovi guariti24. Dall’inizio dell’emergenza il numero ditotali sale a 8.998, i decessi420 e i guariti 7.787. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

