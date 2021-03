Covid | Vaia | “Riapertura scuole segno coraggio | aiutiamo famiglie”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 27 marzo 2021) “Oggi servono azioni concrete, di speranza e, per dare un segnale al Paese. Ladelleva in questa direzione. Ormai abbiamo capito che i contagi tra i bambini sono irrilevanti e poi stiamo vaccinando i docenti e il personale scolastico. Ma lenon sono luoghi di contagio, semmai il problema può esserci per come si arriva negli istituti. Il tema dei trasporti soprattutto nelle grandi città non è stato risolto o affrontato con la giusta determinazione. In questo momento però è importantissimo sollevare lee le coppie, dove le donne hanno davvero sopportato il peso di queste chiusure, dal tenere i bambini a casa. E’ quindi giusto pensare a loro, alleche non possono permettersi una baby sitter tutto il giorno”. Lo sottolinea all’Adnkronos ...