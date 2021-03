Covid | stop alle zone gialle fino a maggio | quali negozi apriranno e quali no

(Di sabato 27 marzo 2021) Italia in semi-lockdownal 30 aprile. Alla fine dell’ultima cabina di regia, Mario Draghi conferma la linea dura già trapelata in questi giorni. Non ci sarannogial mese di. Ristoranti e bar resteranno chiusi per almeno altri 35 giorni. Nessuna zona giallaDopo Pasqua, dunque, nessunntamento. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SkyTG24 : Covid, Hong Kong e Macao: stop all'uso del vaccino Pfizer per motivi precauzionali - antbar12 : RT @mittdolcino: Il rischio di farsi inoculare vaccini sconosciuti negli effetti a lungo termine, stile mRNA Peccato, che l'unico vaccino d… - mittdolcino : Il rischio di farsi inoculare vaccini sconosciuti negli effetti a lungo termine, stile mRNA Peccato, che l'unico va… - MonrealeNews : L’11 aprile sarà in gara dopo la lunga pausa dovuta allo stop-covid delle attività - ClaudeTadolti : @guidop1967 @ladyonorato Ma infatti, è una normale #influenza virale curabile. Io l'ho fatto due volte il covid-19… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop

Agenzia ANSA

I consiglieri Calleri, Porro e Ciangherotti hanno infatti presentato un punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Appello al Presidente Toti: Ospedale di Albenga interamente pubblico, stop all .Primo stop per Covid per la Folgore Fucecchio. I biancoverdi, infatti, non scenderanno in campo domani nella prima giornata di ritorno del girone "B" di Serie "C Silver" contro il "Brusa" U.S. Livorno ...