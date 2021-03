Covid, sono 23.839 i nuovi contagi e 380 le vittime (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – Sono 23.839 i nuovi casi da coronavirus e 380 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati ammontano a 357.154, ieri i test erano stati 354.952. Il tasso di positività scende quindi al 6,6%, in leggero calo rispetto a ieri quando era al 6,8%. Le terapie intensive + 7, i ricoveri ordinari aumentano di 149. Leggi su dire (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – Sono 23.839 i nuovi casi da coronavirus e 380 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati ammontano a 357.154, ieri i test erano stati 354.952. Il tasso di positività scende quindi al 6,6%, in leggero calo rispetto a ieri quando era al 6,8%. Le terapie intensive + 7, i ricoveri ordinari aumentano di 149.

