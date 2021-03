Covid Sardegna, oggi 287 contagi e 2 morti: bollettino 27 marzo (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 287 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 27 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. La tabella sul sito del ministero della Salute riporta altri 2 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, le vittime nella regione sono 1.223. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 287 ida coronavirus in, 27, secondo i dati deldella Protezione Civile. La tabella sul sito del ministero della Salute riporta altri 2. In totale, dall’inizio dell’epidemia di-19, le vittime nella regione sono 1.223. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

