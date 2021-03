Covid | Salvini insiste | Riaprire dopo Pasqua se la situazione è sotto controllo

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI: 'CHIUSI PER TUTTO IL MESE? IMPENSABILE' - LegaSalvini : COVID: #SALVINI, IMPENSABILE TENERE CHIUSA ITALIA A APRILE Dal 7 aprile in situazioni sotto controllo si torni alla… - LegaSalvini : #SALVINI: 'APRILE IL MESE DELLE RIAPERTURE' - repubblica : RT @eziomauro: Covid, Salvini pressa ancora: 'Giusto riaprire a Pasqua, se la situazione è sotto controllo'. Lo stop di Speranza: 'Priorità… - iReDiViVo_ : #Sdengalsovranista 'Pensabile o impensabile dipende solo dai dati che vediamo.' #Lega #Salvini #Prooaganders -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

La zona gialla non ritornerà fino al 30 aprile. Il governo Draghi sceglie la linea dura sulle restrizioni antie scatena la reazione di Matteo. "Oggi è il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, ...... secondo voi sarà giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me sì", ha detto oggiin un ...Il leader della Lega in pressing contro l'estensione dello stop alla zona gialla per tutto il mese di aprile. Speranza: "Vaccinazioni sono la priorità" ...Coronavirus, il leade della Lega Matteo Salvini continua ad insistere sul tema riaperture dopo la conferenza di Draghi di ieri e la proroga delle misure per tutto il mese di aprile Ieri si era ...