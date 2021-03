Covid | quattro nuovi contagi nel comando di Polizia Municipale di Pozzuoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodipendenti del comune dioperanti presso ildidi via Luciano, due agenti e due amministrativi, sono rimastiati dal. Solo per uno deiè stato necessario ricorrere al ricovero in ospedale, le altre tre persone sono in isolamento fiduciario domiciliare. Gli uffici dellasono stati, come da prassi, sottoposti ad igienizzazione e sanificazione, in modalità tale da garantire il prosieguo dell’ordinaria attività. Per tenere sotto controllo i casi dio è stata disposta l’effettuazione di tamponi per tutti i lavoratori che sono stati a stretto contatto con i colleghiati. Fino ad oggi sono ...