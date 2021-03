Covid Puglia | oggi 2 008 contagi e 32 morti | bollettino 27 marzo

Leggi su italiasera

(Di sabato 27 marzo 2021) Sono 2.008 ida coronavirus in, 27, secondo i dati deldella regione. Nella tabella, registrati altri 32. Nel dettaglio, i dati fanno riferimento a 12.742. Tra i 2.008 nuovi casi, 820 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia Bat, 233 in provincia di Fa, 236 in provincia di Lecce, 400 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.Ieri erano 2.162 i nuovi casi su 12.135 test. Sono stati registrati 32 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 2 in provincia di Fa, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Ieri erano 41. In tutto insono morte ...