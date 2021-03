Covid Piemonte | oggi 2 636 contagi e 49 morti | bollettino 27 marzo

(Di sabato 27 marzo 2021) Sono 2.636 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 27. Nella tabella si fa riferimento ad altri 49. La positività è pari al 7,9% dei 33.484 tamponi eseguiti, di cui 20.421 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 360, due in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.767, otto in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.450. Da inizio pandemia ci sono stati 10.180nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Le vittime vedi anche Varianti in Italia: regione per regione, ecco la situazione Per quanto ...in Lombardia 10.517 in Veneto 5.189 in Campania 11.706 in Emilia - Romagna 10.180 in 6.515 ...Sono 49 i decessi di persone positive al test del - 19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo ..