Covid Palermo, feste di Pasqua: stop a spiagge e Parco della Favorita (Di sabato 27 marzo 2021) Covid Palermo: il sindaco Leoluca Orlando ha varato le misure per evitare assembramenti. Con una ordinanza il cui contenuto è stato concordato con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco Leoluca Orlando ha disposto una serie di restrizioni valide da sabato 3 a lunedì 5 aprile, che vanno ad aggiungersi a Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 27 marzo 2021): il sindaco Leoluca Orlando ha varato le misure per evitare assembramenti. Con una ordinanza il cui contenuto è stato concordato con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco Leoluca Orlando ha disposto una serie di restrizioni valide da sabato 3 a lunedì 5 aprile, che vanno ad aggiungersi a

Advertising

Pietro_Otto : RT @DavPoggi: PALERMO, DOCENTE IN FIN DI VITA DOPO IL VACCINO LETALE PROPAGATO DALLO STATO PER UCCIDERE LO STATO A GUIDA MATTARELLA CONTIN… - mazinga691 : @EliseiNicole @AlessandroFusi9 - zazoomblog : Covid Palermo feste di Pasqua: stop a spiagge e Parco della Favorita - #Covid #Palermo #feste #Pasqua: - corrmezzogiorno : #Palermo Bollettino Sicilia: 890 nuovi positivi e 23 vittime - ChiaraCh : RT @rainiero43: Nessun nesso... Un’insegnante di 46 anni, C. Pennino, ricoverata in rianimazione a Palermo. Sconosciute al momento le caus… -