Covid | oggi altri 23 839 casi e 380 morti | rallenta la crescita delle terapie intensive

(Di sabato 27 marzo 2021)Italia, bollettino del 27 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Nuovidiin leggero decremento:sono 23.839. I decessi sono 380 a fronte dei 457 registrati ieri. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 357.154, la percentuale di positivi è al 6,67%, solo di qualche decimale inferiore a ieri. (prosegue dopo la foto) In terapia intensiva sono ricoverate 3.635 persone (+7 da ieri), con 264 ingressi giornalieri. Sono 2.832.939 i guariti in totale (+18.287), 571.878 gli attualmente positivi (+5.167). L'articolo proviene da UrbanPost.

Adin Italia ci sono 571.878 attualmente positivi, 5.167 in più rispetto a venerdì. Dall'... Terapie intensive e ricoveri - Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia,...: nel Lazio 1.825 casi e 15 morti, a Roma 900 positivi "su oltre 15mila tamponi nel Lazio ( - 1.464) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 34mila test, si registrano 1.825 casi ...PAVIA. Sono 3mila i pavesi ultra 80enni a domicilio in ansiosa attesa che qualcuno li vaccini contro il Covid-19. Una popolazione di anziani che non riesce a spostarsi nei centri vaccinali e neppure a ...Milano, 27 mar. (LaPresse) - Roma è la provincia che oggi registra il maggior incremento di casi Covid nelle ultime 24 ore con +1.521 contagi: di questi 900 ...