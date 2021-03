Covid, oggi 23.839 casi e 380 morti: il bollettino del 27 marzo 2021 (Di sabato 27 marzo 2021) Covid Italia, bollettino oggi 27 marzo 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 23.839 Decessi: 380 Tamponi effettuati: Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 571.878 casi totali: 3.512.453 Decessi: 107.636 Guariti: 2.832.939 In Italia oggi, sabato 27 marzo 2021, si registrano 23.839 nuovi casi di Covid-19 e 380 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 6,7%, stabile rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati ... Leggi su tpi (Di sabato 27 marzo 2021)Italia,27, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 23.839 Decessi: 380 Tamponi effettuati: Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 571.878totali: 3.512.453 Decessi: 107.636 Guariti: 2.832.939 In Italia, sabato 27, si registrano 23.839 nuovidi-19 e 380con il virus. È quanto emerge dal consuetoquotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 6,7%, stabile rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati ...

