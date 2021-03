Covid, morto a 31 anni l’architetto Sonia Pantoli: tra le più giovani vittime in Abruzzo (Di sabato 27 marzo 2021) l’architetto Sonia Pantoli è morta a soli 31 anni. Aveva il Covid e un’altra patologia, si cerca di capire se il virus sia il solo responsabile del decesso o meno giovanissima, non è sopravvissuta al Covid. Si è spenta a soli 31 anni una delle più giovani vittime dell’Abruzzo, l’avezzanese Sonia Pantoli. Contagiata dal vius L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 27 marzo 2021)è morta a soli 31. Aveva ile un’altra patologia, si cerca di capire se il virus sia il solo responsabile del decesso o menossima, non è sopravvissuta al. Si è spenta a soli 31una delle piùdell’, l’avezzanese. Contagiata dal vius L'articolo NewNotizie.it.

