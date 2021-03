Covid, mascherine illegali: questo modello è pericoloso (Di sabato 27 marzo 2021) Il Covid continua a spaventare tutti e le mascherine diventano sempre più importanti. Il Ministero però ne ha bloccate alcune. Covid – mascherine (Facebook)Il Ministero della Salute è sempre attento a scovare possibili irregolarità nei prodotti immessi sul mercato. Con l’arrivo del Covid, purtroppo, si sono moltiplicate le frodi. In particolare nell’occhio del ciclone sono finite le mascherine. questo prodotto, essenziale nella prevenzione contro il virus, è stato replicato in molte forme e non sembra svolge la sua funzione. Proprio per questo il Ministero della Salute valuta continuamente le autorizzazioni ricevute dalle mascherine, per capirne la validità. Proprio per questo si è deciso di porre il ... Leggi su chenews (Di sabato 27 marzo 2021) Ilcontinua a spaventare tutti e lediventano sempre più importanti. Il Ministero però ne ha bloccate alcune.(Facebook)Il Ministero della Salute è sempre attento a scovare possibili irregolarità nei prodotti immessi sul mercato. Con l’arrivo del, purtroppo, si sono moltiplicate le frodi. In particolare nell’occhio del ciclone sono finite leprodotto, essenziale nella prevenzione contro il virus, è stato replicato in molte forme e non sembra svolge la sua funzione. Proprio peril Ministero della Salute valuta continuamente le autorizzazioni ricevute dalle, per capirne la validità. Proprio persi è deciso di porre il ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, mascherine U-mask: il ministero blocca la vendita anche del nuovo modello. 'Rischi per la salute' - Agenzia_Italia : Nuovo stop dal ministero della Salute alle mascherine U-Mask - LaSqualetta : Ho deciso. Appena finisce il periodo Covid e si butteranno le mascherine faró il septum. - Stefypo78 : RT @RobMacCready: Oggi ho incontrato il ragazzo delle pulizie , è tornato da una #vacanza di due mesi in Egitto dove ha famiglia, da loro è… - LisaLisaSummer : RT @RobMacCready: Oggi ho incontrato il ragazzo delle pulizie , è tornato da una #vacanza di due mesi in Egitto dove ha famiglia, da loro è… -