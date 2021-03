Covid Lombardia, oggi 4.884 contagi e 102 morti: bollettino 27 marzo (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 4.884 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 27 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 102 morti. I dimessi e guariti sono stati 2.810. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi c’è Milano a 1.285, seguita da Monza e Brianza 525 e Brescia a 941. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 4.884 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 27. Nella tabella si fa riferimento ad altri 102. I dimessi e guariti sono stati 2.810. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi c’è Milano a 1.285, seguita da Monza e Brianza 525 e Brescia a 941. L'articolo proviene da Italia Sera.

