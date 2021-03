Covid, leggero calo di positivi nel Sannio: il bollettino odierno dell’Asl (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Dati incoraggianti quelli che arrivano dall’Asl. Stando al bollettino emesso dall’Azienda Sanitaria Locale continua a crescere il numero dei positivi nella provincia beneventana. Rispetto ai 109 positivi di ieri, nelle ultime 24 ore si registrano altri 79 contagi al Covid-19. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Dati incoraggianti quelli che arrivano dall’Asl. Stando alemesso dall’Azienda Sanitaria Locale continua a crescere il numero deinella provincia beneventana. Rispetto ai 109di ieri, nelle ultime 24 ore si registrano altri 79 contagi al-19. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid leggero Covid in Italia, oltre 23mila casi e 380 morti ...6%, in leggero calo rispetto a ieri quanto era al 6,8%. Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia , gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ...

Coronavirus: 941 nuovi contagiati nel Bresciano, 4.884 in Lombardia e 23.839 in Italia Coronavirus: 941 nuovi contagiati nel Bresciano, 4.884 in Lombardia e 23.839 in Italia. Sono i numeri di oggi, sabato 27 marzo, sul fronte Covid - 19. A livello regionale il dato è in leggero calo nonostante il numero di test processati sia maggior di quello di ieri: la curva è passata a +0,68% (ieri +0,71%) e anche il rapporto positivi/...

Covid, in 24 ore 23.839 positivi, 380 le vittime - Sanità Agenzia ANSA COVID-19 / Marche: 12 deceduti, 8 risiedevano in provincia di Ancona Crescono leggermente i ricoveri, ma diminuiscono (da 152 a 148) i pazienti in terapia intensiva ANCONA, 27 marzo 2021 – Nelle Marche crescono leggermente i ricoveri e passano dai 959 di ieri ai 960 di ...

Coronavirus, in Lombardia stabili i ricoverati. Oltre 4.800 i nuovi casi, 194 in provincia di Pavia Sono 23.839 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime ... Il tasso di positività scende al 6,6%, in leggero calo rispetto a ieri quanto era al 6,8%. Ad oggi in Italia ci sono ...

