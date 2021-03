Covid, le ultime news. Speranza: campagna vaccinazioni è priorità del Paese. DIRETTA (Di sabato 27 marzo 2021) "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo" ha dichiarato il ministro della Salute. Cambiano i colori delle Regioni in base al numero di contagi. La Valle d'Aosta in zona rossa già da oggi, mentre il Lazio cambierà colore a partire da martedì prossimo. Scuola, si punta alla riapertura dopo Pasqua, anche in zona rossa, fino alla prima media Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 marzo 2021) "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo" ha dichiarato il ministro della Salute. Cambiano i colori delle Regioni in base al numero di contagi. La Valle d'Aosta in zona rossa già da oggi, mentre il Lazio cambierà colore a partire da martedì prossimo. Scuola, si punta alla riapertura dopo Pasqua, anche in zona rossa, fino alla prima media

