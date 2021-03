Covid, le ultime news. Il bollettino: 23.839 contagi su 357.154 tamponi, 380 decessi (Di domenica 28 marzo 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 6,7%. Lieve aumento delle terapie intensive (+7), i ricoveri ordinari salgono di 149 unità. Speranza: "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo". Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid, Figliuolo: "Ora cambio di passo" Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 marzo 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 6,7%. Lieve aumento delle terapie intensive (+7), i ricoveri ordinari salgono di 149 unità. Speranza: "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo". Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti, Figliuolo: "Ora cambio di passo"

