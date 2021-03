Covid, le ultime news. Il bollettino: 23.839 contagi su 357.154 tamponi, 380 decessi. LIVE (Di sabato 27 marzo 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 6,7%. Lieve aumento delle terapie intensive (+7), i ricoveri ordinari salgono di 149 unità. Speranza: "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo". La Valle d'Aosta in zona rossa già da oggi. Scuola, si punta alla riapertura dopo Pasqua, anche in zona rossa, fino alla prima media Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 marzo 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 6,7%. Lieve aumento delle terapie intensive (+7), i ricoveri ordinari salgono di 149 unità. Speranza: "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo". La Valle d'Aosta in zona rossa già da oggi. Scuola, si punta alla riapertura dopo Pasqua, anche in zona rossa, fino alla prima media

