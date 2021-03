COVID Lazio – Il bollettino di oggi 27 marzo: calo dei positivi (Di sabato 27 marzo 2021) La Regione Lazio ora può tornare a sorridere. Dopo la notizia di ieri riguardo al cambio di zona che avverrà nei prossimi giorni (nonostante la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta rimangano in zona rossa per tutta l’Italia), oggi il bollettino riguardo i nuovi casi di COVID-19 ha espresso dati confortanti che permettono di ipotizzare nuove strade da percorrere. Come si legge nel comunicato: “Su circa 34.000 test effettuati, di cui oltre 19.000 antigenici, si registrano 1.825 casi positivi (-181 rispetto alla giornata di ieri), 15 i decessi (-22 nelle ultime 24 ore) e +738 i guariti“. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio D’Amato, come avviene ormai quotidianamente, ha commentato i dati raccolti nel bollettino: “Diminuiscono i ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 27 marzo 2021) La Regioneora può tornare a sorridere. Dopo la notizia di ieri riguardo al cambio di zona che avverrà nei prossimi giorni (nonostante la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta rimangano in zona rossa per tutta l’Italia),ilriguardo i nuovi casi di-19 ha espresso dati confortanti che permettono di ipotizzare nuove strade da percorrere. Come si legge nel comunicato: “Su circa 34.000 test effettuati, di cui oltre 19.000 antigenici, si registrano 1.825 casi(-181 rispetto alla giornata di ieri), 15 i decessi (-22 nelle ultime 24 ore) e +738 i guariti“. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità della RegioneD’Amato, come avviene ormai quotidianamente, ha commentato i dati raccolti nel: “Diminuiscono i ...

