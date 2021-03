Covid, l’assembramento costringe alla chiusura del parco: cosa è successo (Di domenica 28 marzo 2021) La situazione relativa il Covid-19 continua a trasmettere grande apprensione a tutti i cittadini, ma non manca un assembramento che fa discutere non poco. Il parco viene chiuso: dove e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021) La situazione relativa il-19 continua a trasmettere grande apprensione a tutti i cittadini, ma non manca un assembramento che fa discutere non poco. Ilviene chiuso: dove e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

caotica1989 : @robythepope Roby mi sa che anche quest'anno non si farà nulla. Perché portando tantissima gente sarà un assembrame… - Piermaria14 : «Nessuna 'movida', colpevoli solo di aver protratto l'incontro per ricordare l'amico scomparso»… - anna30048679 : RT @Telefriuli1: Assembramento no mask a Udine, denunciata l'organizzatrice Già scattate le prime 30 sanzioni. Questura al lavoro per l'ide… - ilaranto : RT @Mr_Ozymandias: Denoto che chi contrae maggiormente il Covid-19 sono coloro che spingono maggiormente per l'uso della mascherina e che p… - 69Nique : RT @Mr_Ozymandias: Denoto che chi contrae maggiormente il Covid-19 sono coloro che spingono maggiormente per l'uso della mascherina e che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’assembramento Stop ai locali per Covid, ma la movida non si ferma: a Napoli scene di caos e pochi controlli Il Mattino