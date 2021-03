Covid, la terza ondata travolge Bari. Lo sfogo di un medico di base: ‘Siamo allo stremo, criticità anche nella prenotazione dei tamponi’ (Di sabato 27 marzo 2021) “I numeri sono più importanti di novembre e tutta la catena sanitaria è sotto stress”. Il medico di base Nicola Calabrese, segretario regionale per la Puglia del sindacato Fimmg, lo dice chiaro e tondo: “Siamo allo stremo, un momento complicato per il quale bisogna ringraziare tutti i colleghi”. La situazione della Asl di Bari, sul cui territorio opera, è quella più difficile in una regione che sta vivendo il suo peggior periodo dall’inizio della pandemia. Entrata nel “rosso scuro” dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la Puglia è in sofferenza nel settore ospedaliero. “Non solo – spiega Calabrese – Le difficoltà attraversano tutta la filiera. Noi abbiamo importanti criticità nella prenotazione dei tamponi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “I numeri sono più importanti di novembre e tutta la catena sanitaria è sotto stress”. IldiNicola Calabrese, segretario regionale per la Puglia del sindacato Fimmg, lo dice chiaro e tondo: “Siamo, un momento complicato per il quale bisogna ringraziare tutti i colleghi”. La situazione della Asl di, sul cui territorio opera, è quella più difficile in una regione che sta vivendo il suo peggior periodo dall’inizio della pandemia. Entrata nel “rosso scuro” dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la Puglia è in sofferenza nel settore ospedaliero. “Non solo – spiega Calabrese – Le difficoltà attraversano tutta la filiera. Noi abbiamo importantidei tamponi, ...

