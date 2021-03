Covid Italia, Salvini: “Se in sicurezza riaprire dopo Pasqua” (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – Matteo Salvini spinge per le riaperture dopo la Pasqua, che sarà in zona rossa per tutta l’Italia. Il leader della Lega è tornato sul punto all’indomani della conferenza stampa in cui il premier Mario Draghi ha ribadito che l’eventuale allentamento delle misure “dipende solo dai dati che vediamo”.“Oggi è il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante città Italiane sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sarà giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me sì”, ha detto oggi Salvini in un post su Facebook. “Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – Matteospinge per le riaperturela, che sarà in zona rossa per tutta l’. Il leader della Lega è tornato sul punto all’indomani della conferenza stampa in cui il premier Mario Draghi ha ribadito che l’eventuale allentamento delle misure “dipende solo dai dati che vediamo”.“Oggi è il 27 marzo. Se, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante cittàne sarà tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sarà giustobar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attività che possano essere riavviate in? Secondo me sì”, ha detto oggiin un post su Facebook. “Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena ...

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - 100cellae : Unsic: “Entro l’estate l’Italia rischia il primato europeo per decessi Covid” - anna_amf83p : [...]”Proprio oggi la Sicilia è diventata la prima Regione d’Italia per percentuale di dosi di vaccino anti Covid… -