Covid Italia oggi | bollettino Toscana | 1 467 contagi | dati 27 marzo

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - Luca_Gualtieri1 : Secondo la Banca d’Italia, le #aziende italiane sottocapitalizzate alla fine del 2020 saranno più del 12%. In quest… - ilmessaggeroit : Vandali nel centro vaccinazioni anti Covid di Colleferro, il sindaco: «Una vergogna, ma siamo riusciti a riaprirlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Di fatto con tutta l'in zona rossa o arancione è già previsto che non ci si possa spostare fuori regione se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Seconde case Resterà però la deroga ...... in visita all'hub vaccinale di Messina, il commissario per l'emergenzaha annunciato l'... Figliuolo ha spiegato che tra il 29 marzo e il 3 aprile è previsto l'arrivo indi 1 milione di ...(Adnkronos) - Sono 1.467 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana, regione che sarà in zona rossa da lunedì. I dati del bollettino di oggi, 27 ...Una percentuale del 78,94% che non rassicura sulla copertura vaccinale almeno degli operatori sanitari, avviata ormai da tre mesi. La Puglia secondo il report settimanale del Governo è in coda alla cl ...