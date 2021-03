Covid Italia oggi | bollettino Basilicata | 1 467 contagi | dati 27 marzo

(Di sabato 27 marzo 2021) Sono 143 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 27. Si registrano altri due morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 1.470 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 27. I Comuni con più casi di nuovisono Matera (19) e Pomarico (14). Aggiornando icomplessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.498 (+101), di cui 4.327 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.607 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 419 quelle decedute. Lieve calo delle persone ricoverate nelle strutture ospedaliere, sono 171 (-1): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 5 in ...

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - Agenzia_Ansa : Mai così poche nascite in Italia, il minimo dall'Unità #ANSA - emiliaromagnago : Rotary e Governo USA sostengono la lotta dell’Italia contro il Covid-19 - davidenadali : RT @DomaniGiornale: Il punto oggi è che #Conte, sentito come persona informata sui fatti il 12 giugno, abbia dichiarato ai pm bergamaschi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

A rischio estinzione un milione di specie" 2050, fuga sulle Alpi: cosìe effetto serra ... Una problematica facilmente riconoscibile anche in, specialmente in Puglia, Sicilia e Sardegna. I ......evidenzia l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task - force regionale per il-...È morto Roberto Bicocchi, padre dell'attore Vito: "Il maledetto Covid non gli ha lasciato scampo" Lutto per l'attore e comico Vito Bicocchi. È morto il padre Roberto. Aveva 85 anni. Mentre attendeva d ...Con gli italiani costretti tra le mura domestiche dal lockdown per l’emergenza Covid, in una famiglia su 3 (31%) si preparano in casa i dolci tipici della Pasqua nel rispetto delle tradizioni locali.