Covid Italia oggi, bollettino Abruzzo: oggi 348 contagi e 2 morti, dati 27 marzo (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 348 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 27 marzo. Nella tabella si fa riferimento a 2 morti per Coronavirus da ieri. Nelle scorse ore sono stati eseguiti 4.750 tamponi molecolari e 1.702 test antigenici. I nuovi casi hanno un’età compresa tra 6 mesi e 101 anni. Di essi 95 sono residenti in provincia dell’Aquila, 109 in quella di Chieti, 39 nel Pescarese e 98 nel Teramano. Sono complessivamente 51.794 i guariti (+383) e sono 10.413 gli attualmente positivi (-37): 623 sono ricoverati in area medica (+8), 83 ricoverati in terapia intensiva (-2), 9.707 sono in isolamento domiciliare (-43) con osservazione da parte delle Asl. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 348 i nuovidainsecondo ildi, 27. Nella tabella si fa riferimento a 2per Coronavirus da ieri. Nelle scorse ore sono stati eseguiti 4.750 tamponi molecolari e 1.702 test antigenici. I nuovi casi hanno un’età compresa tra 6 mesi e 101 anni. Di essi 95 sono residenti in provincia dell’Aquila, 109 in quella di Chieti, 39 nel Pescarese e 98 nel Teramano. Sono complessivamente 51.794 i guariti (+383) e sono 10.413 gli attualmente positivi (-37): 623 sono ricoverati in area medica (+8), 83 ricoverati in terapia intensiva (-2), 9.707 sono in isolamento domiciliare (-43) con osservazione da parte delle Asl. L'articolo proviene daSera.

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - Agenzia_Ansa : Mai così poche nascite in Italia, il minimo dall'Unità #ANSA - davidenadali : RT @DomaniGiornale: Il punto oggi è che #Conte, sentito come persona informata sui fatti il 12 giugno, abbia dichiarato ai pm bergamaschi -… - CarlaGhizzani : RT @flavikon: comunque solo in italia con un tema virtualmente esplosivo come le accuse a conte/speranza sulla gestione #covid 2020, ci si… -