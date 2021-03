Covid Italia | oggi 23 839 contagi e 380 morti | bollettino 27 marzo

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - Silvana35366131 : RT @MMaXXprIIme: Nei prossimi 10 anni l'Italia perderà 10 milioni di abitanti. Ma non a causa del Covid ma perché gli italiani migreranno a… - LaGazzettaWeb : Covid in Italia, 23.839 casi e 380 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

, nell'hub Fiera del Mediterraneo di Palermo vaccini anche di notte Terapie intensive e ricoveri - Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin, sette in più ...Le vittime vedi anche Variantiin: regione per regione, ecco la situazione Per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 30.387 in Lombardia 10.517 in Veneto 5.189 in Campania 11.ROMA (ITALPRESS) – Sono 23.839 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.987) a fronte di 357.154 tamponi effettuati su un totale di ...Stabile il numero di nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 23.839 a ...