Covid, in Italia nelle ultime 24 ore risultano positivi 23.839, le vittime 380 (Di sabato 27 marzo 2021) Il Ministero della Salute rende noto i dati dei contagi di Covid 19: in 24 ore in Italia risultano 23.839 positivi, mentre 380 sono le vittime (nella giornata di venerdì 26 marzo erano 457, dall’inizio della pandemia i deceduti per questo virus sono 107.636. nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 357.154 tamponi molecolari e antigenici, nella giornata di venerdì 26 marzo erano stati 354.952. Il tasso di positività scende al 6,6% è in leggero calo rispetto al giorno prima quando era al 6,8%. Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 7 più di venerdì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazionesono 264 (il giorno precedente erano stati ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Il Ministero della Salute rende noto i dati dei contagi di19: in 24 ore in23.839, mentre 380 sono le(nella giornata di venerdì 26 marzo erano 457, dall’inizio della pandemia i deceduti per questo virus sono 107.636.24 ore sono stati effettuati 357.154 tamponi molecolari e antigenici, nella giornata di venerdì 26 marzo erano stati 354.952. Il tasso dità scende al 6,6% è in leggero calo rispetto al giorno prima quando era al 6,8%. Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin, 7 più di venerdì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazionesono 264 (il giorno precedente erano stati ...

