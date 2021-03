Covid, il sindacato medici: «Sì aIl’obbligo del vaccino, ma niente licenziamenti per chi rifiuta» (Di sabato 27 marzo 2021) Le polemiche intorno ad AstraZeneca hanno fatto insorgere più di un dubbio sulla sicurezza di questo vaccino. In un immaginario referendum che consentisse di sceglierne il marchio, vi sono ben pochi dubbi su quel gli italiani risponderebbero. Le perplessità, tuttavia, non si limitano alla sola scelta dei produttori farmaceutici ma investono direttamente l’obbligatorietà di vaccinarsi. Anche laddove nessuno si aspetterebbe che potessero allignare, cioè tra i medici. «Sull’obbligo del vaccini anti-Covid per gli operatori sanitari, noi partiamo dal concetto di sicurezza», spiega Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao Assomed. Il suo sindacato raggruppa i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn). «Ci siamo battuti all’inizio della pandemia per avere i dispositivi di sicurezza – ricorda ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Le polemiche intorno ad AstraZeneca hanno fatto insorgere più di un dubbio sulla sicurezza di questo. In un immaginario referendum che consentisse di sceglierne il marchio, vi sono ben pochi dubbi su quel gli italiani risponderebbero. Le perplessità, tuttavia, non si limitano alla sola scelta dei produttori farmaceutici ma investono direttamente l’obbligatorietà di vaccinarsi. Anche laddove nessuno si aspetterebbe che potessero allignare, cioè tra i. «Sull’obbligo del vaccini anti-per gli operatori sanitari, noi partiamo dal concetto di sicurezza», spiega Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao Assomed. Il suoraggruppa idipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn). «Ci siamo battuti all’inizio della pandemia per avere i dispositivi di sicurezza – ricorda ...

