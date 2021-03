COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.852 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 147 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla irpina; – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 10, residenti nel comune di Avella; – 21, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Casalbore; – 7, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Manocalzati; – 1, residente nel comune di Marzano di Nola; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 4, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.852 tamponi effettuati sono risultate positive al147 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla irpina; – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 10, residenti nel comune di Avella; – 21, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Casalbore; – 7, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Manocalzati; – 1, residente nel comune di Marzano di Nola; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 4, ...

