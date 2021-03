(Di sabato 27 marzo 2021) Londra, 27 mar. (Adnkronos) – Dapartirà nel Regno Unito lavaccinale per i ‘’, per proteggere la popolazioneledel virus. Lo ha annunciato Nadhim Zahawi, il sottosegretario responsabile dellavaccinale britannica, spiegando che le prime dosi deisaranno somministrate ai quattro gruppi prioritari: le persone di 70 anni e oltre di età, il personale sanitario impegnato nella lotta al-19, il personale delle residenze per anziani e le persone estremamente fragili dal punto di vista medico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Adnkronos : Covid Gb, 17 morti: mai così pochi da settembre - borghi_claudio : @FabUlysses @carlo_canepa @giovannizagni @frankeyboard68 @CgaMaths @PagellaPolitica Ossignur, questa immagine è lo… - Adnkronos : #Covid #Gb, 17 morti: mai così pochi da settembre - TV7Benevento : Covid: Gb, da settembre campagna richiami contro nuove varianti... - Marilenapas : RT @ValerioDeMolli: Se vogliamo raggiungere 80% di vaccinati in italia da fine settembre dobbiamo triplicare le iniezioni al giorno entro t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid settembre

Il Sole 24 ORE

... nella notte, all'ospedale San Paolo dove era ricoverato per- 19, don Pietro Pinetto ha ... dal successivo 20, fu quello di vicario cooperatore nella parrocchia di san Giovanni Battista ...Per quanto riguarda le uscite, i maggiori esborsi si sono registrati a maggio, giugno,e ... poi, anche a gennaio (+36,55%, non riconducibile, comunque, all'emergenza), marzo (+32,23%) ...Il Real Madrid, prima del coronavirus, stava pianificando un assalto da 80 milioni poi saltato a causa della crisi. A settembre, invece, si fecero avanti Atletico Madrid e PSG, le cui offerte però non ...[AIUTI ROSOLINA] C'è tempo fino al prossimo 15 maggio per far domanda per questo tipo di aiuti che saranno applicati sulla parte variabile della tariffa unitaria (Rovigo) ...