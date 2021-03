Covid: Gallera, ‘su riaperture trovare equilibrio o Paese affonda’ (Di sabato 27 marzo 2021) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Nel mondo produttivo e fra le partite Iva “c’è una disperazione assoluta. O si prova realmente a trovare un equilibro che consenta di riaprire in grande sicurezza o il Paese affonda”. Lo ha detto Giulio Gallera, consigliere regionale della Lombardia ed ex assessore al Welfare della Regione, ospite di ‘Stasera Italia weekend’ su Rete 4. Per Gallera le dichiarazioni di Matteo Salvini per le riaperture dopo Pasqua sono “molto di buon senso. Non è vero che si è sempre ragionato sui dati. A ottobre con la seconda ondata si è chiuso e non più riaperto interi settori, nonostante i dati fossero migliorati”, ha spiegato. “La Lombardia oggi ha un Rt di 0,87, ben al di sotto dell’1. Immaginiamo di tenere chiuso ancora un mese?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Nel mondo produttivo e fra le partite Iva “c’è una disperazione assoluta. O si prova realmente aun equilibro che consenta di riaprire in grande sicurezza o ilaffonda”. Lo ha detto Giulio, consigliere regionale della Lombardia ed ex assessore al Welfare della Regione, ospite di ‘Stasera Italia weekend’ su Rete 4. Perle dichiarazioni di Matteo Salvini per ledopo Pasqua sono “molto di buon senso. Non è vero che si è sempre ragionato sui dati. A ottobre con la seconda ondata si è chiuso e non più riaperto interi settori, nonostante i dati fossero migliorati”, ha spiegato. “La Lombardia oggi ha un Rt di 0,87, ben al di sotto dell’1. Immaginiamo di tenere chiuso ancora un mese?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

