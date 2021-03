Covid: Figliuolo, ‘Sicilia 20 mila vaccinazioni al giorno ma vanno raddoppiate’ (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – “La Sicilia sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale. E’ chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50 mila dosi”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo uscendo dall’hub vaccinale di Messina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – “La Sicilia sta facendo 20ale siamo nel pieno target della campagna vaccinale. E’ chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50dosi”. Lo ha detto il generale Francesco Paolouscendo dall’hub vaccinale di Messina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

