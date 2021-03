Covid, Figliuolo: 'Cambio di passo con i nuovi arrivi di vaccini' (Di sabato 27 marzo 2021) L'arrivo 'imminente' di un quantitativo 'importante' di vaccini rappresenta 'la premessa di un Cambio di passo effettivo' della campagna vaccinale, 'sempre nel rispetto delle priorità fissate dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 marzo 2021) L'arrivo 'imminente' di un quantitativo 'importante' dirappresenta 'la premessa di undieffettivo' della campagna vaccinale, 'sempre nel rispetto delle priorità fissate dal ...

Advertising

SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'In Sicilia ci sono buone pratiche: la pianificazione delle Regione e un'iniziativa molto molto interessante il 3… - RaffaeleFerro7 : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'In Sicilia ci sono buone pratiche: la pianificazione delle Regione e un'iniziativa molto molto interessante il 3… - ngiocoli : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'In Sicilia ci sono buone pratiche: la pianificazione delle Regione e un'iniziativa molto molto interessante il 3… - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'In Sicilia ci sono buone pratiche: la pianificazione delle Regione e un'iniziativa molto molto interessante il 3… -