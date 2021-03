Covid e estate 2021, Burioni: “Per i vaccinati sarà diversa” (Di sabato 27 marzo 2021) “I vaccinati” contro il Covid “sono protetti e quasi certamente poco contagiosi. La loro estate 2021 sarà molto diversa da quella dei non vaccinati: potranno certamente viaggiare e godersi la vacanza con maggiore tranquillità”. E’ la previsione di Roberto Burioni, che in un post su Twitter aggiunge: “Per evitare questa ingiustizia c’è un solo modo: vaccinare tutti”. In un altro tweet, il virologo si sofferma sull’efficacia dei vaccini e sulla possibilità di allentare determinate misure quando la campagna vaccinale sarà arrivata a buon punto: “I dati da Israele indicano la riduzione drastica della trasmissione da parte dei vaccinati come molto probabile. Negli Usa si consente ai vaccinati di stare ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) “I” contro il“sono protetti e quasi certamente poco contagiosi. La loromoltoda quella dei non: potranno certamente viaggiare e godersi la vacanza con maggiore tranquillità”. E’ la previsione di Roberto, che in un post su Twitter aggiunge: “Per evitare questa ingiustizia c’è un solo modo: vaccinare tutti”. In un altro tweet, il virologo si sofferma sull’efficacia dei vaccini e sulla possibilità di allentare determinate misure quando la campagna vaccinalearrivata a buon punto: “I dati da Israele indicano la riduzione drastica della trasmissione da parte deicome molto probabile. Negli Usa si consente aidi stare ...

