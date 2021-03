Covid, dopo due mesi di stop da domani riprendono voli da Londra a Capodichino (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodopo due mesi di stop da domani mattina riprenderanno i voli diretti da Londra all’aeroporto di Capodichino a Napoli, interruzione determinata dall’emergenza Covid nel Regno Unito. Per questi voli l’ordinanza del Ministero della Salute prevede che tutti i passeggeri debbano essere sottoposti al tampone molecolare all’arrivo nello scalo. L’organizzazione è coordinata dall’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero). Il personale dell’Usmaf impegnato per il coordinamento delle operazioni e nell’effettuazione dei test sarà aiutato dai volontari della Protezione civile regionale e dalle unità tecniche dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Il volo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoduedidamattina riprenderanno idiretti daall’aeroporto dia Napoli, interruzione determinata dall’emergenzanel Regno Unito. Per questil’ordinanza del Ministero della Salute prevede che tutti i passeggeri debbano essere sottoposti al tampone molecolare all’arrivo nello scalo. L’organizzazione è coordinata dall’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero). Il personale dell’Usmaf impegnato per il coordinamento delle operazioni e nell’effettuazione dei test sarà aiutato dai volontari della Protezione civile regionale e dalle unità tecniche dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Il volo ...

Advertising

SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - fattoquotidiano : La Corte costituzionale sospende il piano europeo di ripresa per il dopo-Covid. Il nodo è se sia lecito emettere de… - MediasetTgcom24 : New York lancia il primo 'passaporto vaccinale' Usa #covid - Potemkin959 : @info_zampa @StalinZio @svirgola2 @botafogo_p @mazzettam @robertdolci @PMO_W @MelgerTina @Ric746 @umanesimo… - adriano1949 : @AlfioMarini @Aldebaran_4 @serracchiani @pdnetwork @Deputatipd @EnricoLetta @graziano_delrio @SenatoriPD aggiungo a… -