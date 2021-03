Covid: Commissario Hub Messina, ‘in estate Eolie Covid free, vaccino per tutti gli isolani’ (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – L’estate 2021 sarà Covid free alle isole Eolie. Lo ha annunciato il Commissario per l’emergenza Covid e responsabile dell’hub vaccinale di Messina, Alberto Firenze. “Stiamo progettando le Eolie Covid free – spiega – che prevede la copertura vaccinale per tutti i i cittadini delle isole. E’ la cosa su cui stiamo lavorando con i medici di Medicina generale che ci supporteranno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021), 27 mar. (Adnkronos) – L’2021 saràalle isole. Lo ha annunciato ilper l’emergenzae responsabile dell’hub vaccinale di, Alberto Firenze. “Stiamo progettando le– spiega – che prevede la copertura vaccinale peri i cittadini delle isole. E’ la cosa su cui stiamo lavorando con i medici di Medicina generale che ci supporteranno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

StefanoFeltri : Per un paio di settimane si parlava soltanto di Calabria e piano anti Covid mancante. Poi indovinate un po' cosa è… - SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Tra poco in onda il nostro tg. L'apertura dedicata alla visita del commissario straordinario per l'emergenza Covid #Figliuo… - TV7Benevento : Covid: Commissario Hub Messina, 'in estate Eolie Covid free, vaccino per tutti gli isolani'... - TgrSicilia : Tra poco in onda il nostro tg. L'apertura dedicata alla visita del commissario straordinario per l'emergenza Covid… -