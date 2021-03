Covid: Commissario Hub Messina, 'in estate Eolie Covid free, vaccino per tutti gli isolani' (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

StefanoFeltri : Per un paio di settimane si parlava soltanto di Calabria e piano anti Covid mancante. Poi indovinate un po' cosa è… - SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Tra poco in onda il nostro tg. L'apertura dedicata alla visita del commissario straordinario per l'emergenza Covid #Figliuo… - TV7Benevento : Covid: Commissario Hub Messina, 'in estate Eolie Covid free, vaccino per tutti gli isolani'... - TgrSicilia : Tra poco in onda il nostro tg. L'apertura dedicata alla visita del commissario straordinario per l'emergenza Covid… -