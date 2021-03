Covid, come prenotare il vaccino con Poste Italiane (Di sabato 27 marzo 2021) Prosegue a ritmi serrati la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in tutta Italia, nel tentativo di arginare la diffusione del virus mediante l’immunizzazione delle categorie più a rischio. Ora si può prenotare il proprio appuntamento anche mediante la piattaforma di Poste Italiane, ecco la procedura. Vaccini, il ruolo di Poste Italiane Sono stati molti gli intoppi che, negli ultimi mesi, alcune realtà hanno incontrato nell’organizzazione degli appuntamenti per vaccinare tutti gli aventi diritto. come in Lombardia, dove alcuni disservizi hanno reso complicato l’accesso alla propria dose di vaccino. La piattaforma di Poste Italiane può agevolare la prenotazione per le nuove categorie di persone che avranno la ... Leggi su dilei (Di sabato 27 marzo 2021) Prosegue a ritmi serrati la campagna di vaccinazione contro il-19 in tutta Italia, nel tentativo di arginare la diffusione del virus mediante l’immunizzazione delle categorie più a rischio. Ora si puòil proprio appuntamento anche mediante la piattaforma di, ecco la procedura. Vaccini, il ruolo diSono stati molti gli intoppi che, negli ultimi mesi, alcune realtà hanno incontrato nell’organizzazione degli appuntamenti per vaccinare tutti gli aventi diritto.in Lombardia, dove alcuni disservizi hanno reso complicato l’accesso alla propria dose di. La piattaforma dipuò agevolare la prenotazione per le nuove categorie di persone che avranno la ...

