Covid | Cauda | “Con 60% immunizzati estate quasi normale”

(Di sabato 27 marzo 2021) “A giugno potremo tornare in vacanza. Restando prudenti, usando le mascherine, sia chiaro. E velocizzando il ritmo delle vaccinazioni”. E’ il quadro dell’epidemia di coronavirus per i prossimi mesi tracciato da Roberto, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma in un’intervista al ‘Il Messaggero’. “Rispetto all’2020, abbiamo un’arma in più – aggiunge – i vaccini. Di fatto il governo ci sta chiedendo un mese supplementare di sacrifici, aprile”. Ma cosa dobbiamo aspettarci per l’? “Tutti noi vogliamo conoscere il futuro, è un bisogno di natura psicologica, profondo. Affidiamoci ai fatti – ricorda– abbiamo imparato dal passato che il lockdown porta sicuramente risultati dal punto di vista epidemiologico, ma non può durare per sempre. Serve un colpo di ...

'Non sono un indovino, ma penso proprio che a giugno potremo tornare in vacanza. Restando prudenti, usando le mascherine, sia chiaro. E velocizzando il ritmo delle anti '. Il professor , direttore ......per la cura o prevenzione dele che non sono nemmeno pervenute all'Agenzia Europea del Farmaco richieste in tal senso. Ne abbiamo parlato in questa intervista con il Professor Roberto, ...Come sarà l’estate 2021, la seconda al tempo dell’emergenza Coronavirus? Secondo gli esperti, si potrà andare in vacanza, anche se con ...«Non sono un indovino, ma penso proprio che a giugno potremo tornare in vacanza. Restando prudenti, usando le mascherine, sia chiaro. E velocizzando il ritmo delle vaccinazioni ...