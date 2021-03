(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Aslsta rimodulando su tutto il proprio territorio la campagnaper il19, aumentando il numero di centri di grandi dimensioni presso palestre e strutture sportive e coinvolgendo i Medici di Famiglia nella vaccinazione ai pazienti fragili. Adsi sta per allestire unpresso la Tensostruttura, capace di garantire aree parcheggio e aree di attesa sufficienti per garantire un consistente aumento delle vaccinazioni, rapportato ai bisogni della popolazione residente. Da febbraio ad oggi presso il Distretto disono state effettuate circa 3000 vaccinazioni, con una media giornaliera di 50 vaccinazioni. Le vaccinazioni ai pazienti fragili saranno ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid: Asl #Napoli 2 Nord, ad #Acerra nuovo centro vaccinale ** - piazzarossetti : A Lanciano focolai nelle RSA e nell'ospedale 'Renzetti': 'Vogliamo subito informazioni certe dalla ASL' Situazione… - LivornoPress : Oggi 472 casi covid nell’Asl Toscana nord ovest. Ecco dove sono - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell’Asl di #Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia ** - mbx1900 : @franz6200 @GuisaTania Se lo fossi mi sarei vaccinato immediatamente benché sia immune avendo preso il covid e aven… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Asl

Azienda Usl Toscana nord ovest

... gli assistenti scolastici organizzati con USB, manifestano di fronte la, urlando tutta la loro rabbia per la completa mancanza di tutele per ridurre il rischio di contagio da19. Gli ...Il totale dei casi positiviin Puglia è di 186.949 così suddivisi: 73.502 nella Provincia di ... I Dipartimenti di prevenzione dellehanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle ...con osservazione da parte delle Asl. Sono 433 i contagi di coronavirus registrati oggi 27 marzo in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino della regione. Nella tabella sono inseriti anche 14 morti ...PUGLIA – Non è arrivato ancora il momento del calo della curva epidemiologica nella provincia di Lecce. In tutta la regione i ricoveri risalgono a 2.005. La terapia intensiva dedicata a pazienti covid ...