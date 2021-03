Covid | ad oggi nel mondo quasi 2 | 8 milioni di morti | i dati

(Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 126.153.250 i casi accertati dineldall’inizio della pandemia ad. Secondo ie le ultime news della Johns Hopkins University il totale deiè salito a 2.767.862, mentre le persone guarite a livello globale sono 71.471.264. Nella triste classifica dei contagi, gli Usa restano i più colpiti con 30.159.997 positivi accertati davanti al Brasile (12.404.414 casi) e all’India (11.908.910). Gli Stati Uniti sono anche il paese che ha registrato più vittime nel, ben 548.087. Seguono il Brasile (307.112 vittime) e il Messico (200.862). L’Italia è al settimo posto nella mappa mondiale per casi (3.488.619) e al settimo posto per decessi (107.256). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E, anche, leggere che il vaccino (AstraZeneca) è costituito da un adenovirus di scimpanzé, può ... il vaccino dà un'altissima copertura contro ile su venti milioni di dosi somministrate si ...Diminuiscela curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, e migliora la situazione clinica, con una discesa dell'occupazione nelle terapie intensive, assieme a un calo dei casi attualmente positivi. ...Ne dà notizia il sindaco, Davide Grillini, che lo ricorda con queste parole: «Il Covid-19 continua a minacciare ... «Dal 1 gennaio 2021 ad oggi – dice il sindaco, Maurizio Greci – abbiamo registrato ...Scuole chiuse in 22 Comuni in Sicilia e quattro nuove zone rosse. L'ordinanza in vigore da oggi firmata dal Presidente della Regione Nello Musumeci. Salgono i contagi in Sicilia e chiudono ancora ...