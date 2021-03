Covid, ad oggi nel mondo quasi 2,8 milioni di morti: i dati (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 126.153.250 i casi accertati di Covid nel mondo dall’inizio della pandemia ad oggi. Secondo i dati e le ultime news della Johns Hopkins University il totale dei morti è salito a 2.767.862, mentre le persone guarite a livello globale sono 71.471.264. Nella triste classifica dei contagi, gli Usa restano i più colpiti con 30.159.997 positivi accertati davanti al Brasile (12.404.414 casi) e all’India (11.908.910). Gli Stati Uniti sono anche il paese che ha registrato più vittime nel mondo, ben 548.087. Seguono il Brasile (307.112 vittime) e il Messico (200.862). L’Italia è al settimo posto nella mappa mondiale per casi (3.488.619) e al settimo posto per decessi (107.256). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 126.153.250 i casi accertati dineldall’inizio della pandemia ad. Secondo ie le ultime news della Johns Hopkins University il totale deiè salito a 2.767.862, mentre le persone guarite a livello globale sono 71.471.264. Nella triste classifica dei contagi, gli Usa restano i più colpiti con 30.159.997 positivi accertati davanti al Brasile (12.404.414 casi) e all’India (11.908.910). Gli Stati Uniti sono anche il paese che ha registrato più vittime nel, ben 548.087. Seguono il Brasile (307.112 vittime) e il Messico (200.862). L’Italia è al settimo posto nella mappa mondiale per casi (3.488.619) e al settimo posto per decessi (107.256). L'articolo proviene da Italia Sera.

